Fruit Logistica, Veronamercato riceve la visita del ministro Lollobrigida

L'edizione 2024 di Fruit Logistica, il principale evento mondiale per il settore ortofrutticolo, si è aperta il 7 febbraio a Berlino, segnando la partecipazione di Veronamercato per il sedicesimo anno consecutivo. L'evento di quest'anno ha visto una presenza record con 2.770 espositori provenienti da oltre 140 paesi, un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti, consolidando la manifestazione come un punto di incontro vitale per professionisti e aziende del settore.