Verona: più ristoranti, sempre meno attività commerciali

L'ultima analisi realizzata dall' Osservatorio della demografia d'impresa nelle città italiane e nei centri storici, condotta dall' Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne , rivela un significativo cambio nel tessuto commerciale e terziario di Verona: un aumento dei pubblici esercizi, con un focus sui ristoranti, e un calo delle attività commerciali.

Il commercio al dettaglio, sia nel centro storico di Verona che nelle aree periferiche, mostra un trend in calo rispetto agli anni precedenti. Fuori dal centro storico, il numero di imprese è sceso da 1.648 nel 2012 a 1.237 in giugno 2023, mentre in centro storico il calo è da 713 nel 2012 a 538 alla stessa data.