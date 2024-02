"Recruiting Day": 20 aziende in Gran Guardia offrono 60 posti di lavoro

Il 20 febbraio , dalle 10.30, il Palazzo della Gran Guardia a Verona ospiterà un evento importante per il mercato del lavoro locale : il recruiting day "IncontraLavoro Turismo e Commercio" . Questa iniziativa, sostenuta dal Comune di Verona in collaborazione con Veneto Lavoro , l'Ente Bilaterale del Turismo EBT del Veronese e l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi , mira a creare un dialogo diretto tra le aziende in cerca di personale e i candidati alla ricerca di opportunità lavorative.

Secondo i dati Istat 2022 il mercato del lavoro a Verona ha un trend positivo, come il numero elevato di occupati (oltre 416.000, di cui 76.000 nel turismo e commercio), un alto tasso di occupazione (68,3%), un basso numero di disoccupati (appena 13.207). I dati Veneto Lavoro da gennaio a settembre 2023 sottolineano la creazione di circa 160.000 posti di lavoro, e un saldo positivo di 28.000 posizioni rispetto all’anno precedente. Nonostante questo però vi sono ancora delle difficoltà nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e nella selezione dei candidati. In Veneto, infatti, su 100 offerte, 50 sono difficili da soddisfare, 25 per indisponibilità demografica e 25 per mancanza delle competenze richieste.