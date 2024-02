Volotea, da settembre il nuovo volo Verona - Salerno

Volotea , la compagnia aerea low-cost che si rivolge principalmente alle piccole e medie città europee, ha annunciato un'importante novità per i viaggiatori veronesi e per tutti coloro che desiderano esplorare le bellezze dell'Italia. A partire dal 2 settembre 2024, verrà introdotta una nuova rotta che collegherà l'aeroporto di Verona Catullo con Salerno , offrendo due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì . Questa nuova destinazione arricchisce ulteriormente l'offerta di Volotea, rendendo l'azienda la prima a inaugurare collegamenti aerei con l'aeroporto salernitano.

Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ha espresso orgoglio e soddisfazione per questo traguardo: «Annunciare il nuovo volo per Salerno rappresenta per noi un passo importante. Questa nuova rotta non solo consolida il nostro impegno sul territorio, ma apre anche nuovi orizzonti per i nostri passeggeri, avvicinando il Veneto alla Campania e offrendo l'opportunità unica di scoprire due tra le regioni più affascinanti d'Italia».