Vecomp, "il volto umano dell'informatica"

Vecomp, azienda informatica veronese specializzata nello sviluppo di software gestionali per aziende e professionisti, ha recentemente pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità, segnando un importante passo avanti nel suo impegno verso la responsabilità sociale d'impresa. Con questa iniziativa, Vecomp si distingue nel panorama delle piccole imprese italiane, dimostrando che anche nel settore tecnologico è possibile coniugare con successo crescita economica, rispetto per l'ambiente e benessere sociale.

Secondo l'Istat, nel 2022, le grandi imprese hanno mostrato una maggiore attività in ambito di sostenibilità rispetto alle piccole, con oltre l'80% delle prime impegnate in tali iniziative, contro solo il 36% delle seconde. Vecomp, con la pubblicazione del suo Bilancio di Sostenibilità, si inserisce in questo contesto come esempio virtuoso, evidenziando l'importanza di una strategia aziendale che metta al centro le persone, l'ambiente e l'innovazione.

Massimo Sbardelaro, presidente del CdA di Vecomp, ha sottolineato l'importanza di questa scelta: «Abbiamo deciso di pubblicare il nostro Bilancio di Sostenibilità per offrire ai nostri clienti e collaboratori uno strumento trasparente per valutare il nostro impegno verso obiettivi sostenibili. La trasparenza e la responsabilità nei confronti dell'impatto delle nostre attività sono fondamentali per essere in linea con le aspettative di una società sempre più attenta alle questioni ambientali e sociali».

Il documento illustra l'impegno di Vecomp in diverse aree, dalla conciliazione tra vita lavorativa e privata dei dipendenti all'organizzazione di eventi culturali aperti a tutti, come il festival "OPEN - Il festival della cultura d’impresa", e la realizzazione di incontri su temi popolari attraverso l'"IN Academy". Inoltre, Vecomp ha attivato progetti di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle scuole superiori e supporta numerose iniziative benefiche locali, rafforzando il proprio ruolo attivo nella comunità.