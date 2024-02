Revo Insurance Spa cresce e sbarca in Spagna con Revo Iberia

REVO Insurance S.p.A. , leader nel settore assicurativo parametrico, ha annunciato significativi sviluppi strategici e risultati finanziari idi rilievo per l'anno fiscale 2023 . Durante l'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione, presieduta da Antonia Boccadoro , sono state delineate le principali direzioni di crescita per il piano rolling 2024-2027 , evidenziando un forte impegno verso l'innovazione e la sostenibilità.

In un significativo passo avanti nella sua espansione internazionale, REVO Insurance ha deliberato l'apertura di una sede secondaria in Spagna, sotto il nome di "REVO Iberia". Questa mossa si inserisce in un mercato spagnolo delle specialty line in rapida crescita, in particolare nelle nicchie già presidiate con successo da REVO in Italia. Fernando Lara, con una consolidata esperienza nel settore assicurativo internazionale, guiderà l'attuazione del progetto.