Ortofrutta Veneta a Berlino per la promozione dei prodotti scaligeri

Stefano Faedo , presidente di Ortofrutta Veneta, ha evidenziato l'obiettivo dell'associazione di promuovere la conoscenza e l'apprezzamento delle varietà locali a livello internazionale , con un focus particolare sulla Mela di Verona. « Il nostro impegno è quello di ampliare ulteriormente il mercato della nostra mela, già apprezzata all'estero per le sue eccellenti caratteristiche organolettiche e per il suo colore vivace », ha dichiarato Faedo, sottolineando l'importanza di questo frutto nell'assortimento proposto dalle catene della grande distribuzione sia italiane che straniere.

Franca Castellani, vice presidente di Veronamercato e membro della giunta di Coldiretti Verona, ha messo in luce l'importanza della valorizzazione delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), come nel caso della Pesca di Verona IGP. L'impegno per la promozione di questi prodotti si concretizza non solo attraverso la partecipazione a fiere di settore ma anche mediante iniziative legislative, come la richiesta di riconoscimento e la modifica del disciplinare per ampliare l'elenco varietale.