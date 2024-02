Giorgio Adami è l'imprenditore dell'anno

Il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello, ha sottolineato l'importanza degli investimenti per la crescita e lo sviluppo lavorativo. « Le esperienze raccontate oggi ci hanno dimostrato che sono gli investimenti a generare i più alti ritorni , sia in termini di crescita che di lavoro. Lo sviluppo possono crearlo solo le imprese, se si ricrea nuovamente un ambiente economico ospitale , dai tempi burocratici snelli e con infrastrutture adeguate», ha affermato Riello.

Giorgio Adami, al timone dell'Adami Autotrasporti Spa, ha portato la sua azienda a nuovi livelli di eccellenza , contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo economico della provincia. La sua visione ha incluso la fondazione dell'Istituto Tecnologico Superiore Academy LAST, specializzato in logistica, automotive, internazionalizzazione e digital, a testimonianza dell'impegno verso l'innovazione e la formazione.

Oltre al premio a Giorgio Adami, la serata ha visto l'assegnazione di riconoscimenti speciali in vari ambiti: dallo sport, con il premio a Fipav Verona per l'organizzazione dell'evento inaugurale degli Europei Femminili di Pallavolo, alla cultura e l'arte, premiando la famiglia Carlon per il percorso espositivo di Palazzo Maffei Casa Museo. Importante anche il riconoscimento per il sociale a Vale un Sogno Cooperativa Sociale, per l'impegno nell'inserimento lavorativo di giovani con disabilità.