Affitti, Verona tra le città più care d'Italia

Questi dati sottolineano un recupero continuativo del mercato immobiliare di locazione iniziato nel 2015 , dopo il calo dei valori registrato nel 2020 dovuto alla pandemia. La carenza di immobili sul mercato , accentuata dal ricorso a contratti di lungo periodo durante la pandemia e dalla preferenza dei proprietari per gli affitti brevi, ha contribuito al rialzo dei canoni . A ciò si aggiungono fattori come l'inflazione e un aumento della domanda , spesso alimentata da difficoltà di accesso al credito.

Verona emerge tra le città italiane con l'aumento più marcato dei canoni di locazione , evidenziando una tendenza che interessa tutte le grandi città ma che vede la città scaligera in una posizione di particolare rilievo . L' Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha rilevato un incremento significativo nei prezzi degli affitti, con una variazione percentuale che, per il primo semestre del 2023 rispetto al secondo semestre del 2022, mostra una crescita del 4,4% per i monolocali, del 3,6% per i bilocali e del 3,9% per i trilocali.

I canoni medi mensili per le varie tipologie di abitazioni a Verona si attestano ora a 464 euro per i monolocali, 611 euro per i bilocali, e 722 euro per i trilocali. Questi aumenti si inseriscono in un contesto nazionale di crescita, con Verona che si distingue per i tassi di incremento particolarmente elevati.

Il mercato della locazione a Verona si conferma dinamico anche nella domanda, con il 70,1% delle ricerche di casa nel primo semestre del 2023 orientate verso l'affitto, seppur con una leggera diminuzione rispetto al 71,2% dello stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento dei contratti a canone transitorio, che ora rappresentano il 25,4% del totale (da 20,7% di un anno fa), riflette un cambiamento nelle esigenze abitative, soprattutto tra le fasce più giovani di età, che predominano tra i firmatari dei contratti.