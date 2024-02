Continuando a Crescere Onlus e Gruppo Benetti ancora insieme per l'inclusione

Nel cuore di Verona, un'iniziativa carica di significato unisce l'arte orafa alla solidarietà : Perpetu o, noto brand del Gruppo Benetti, rinnova la sua collaborazione con Continuando a Crescere Onlus , promuovendo l'inclusione sociale di bambini e ragazzi con disabilità . In occasione di San Valentino e fino a marzo, il brand offre ai suoi clienti l'opportunità di contribuire a questa causa nobile attraverso l'acquisto dei suoi charm esclusivi . Per ogni gioiello venduto, 5 euro verranno devoluti all'associazione , impegnata da 15 anni nella creazione di percorsi inclusivi.

La vendita dei pendenti avrà luogo presso il Perpetuo Store di Corso Porta Borsari 37 e il Perpetuo Corner di Via Mantovana, offrendo una chance unica di regalare e regalarsi un simbolo di amore che va oltre il gesto : un sostegno concreto a famiglie e ragazzi affrontando la sfida della disabilità. I bracciali Perpetuo, fili d'oro o d'argento che si fondono al polso in un abbraccio senza chiusura , diventano così messaggeri di un legame più profondo, di solidarietà e speranza.

Monica Meda , presidente di Continuando a Crescere Onlus, sottolinea l'importanza vitale del supporto di aziende come il Gruppo Benetti per promuovere l'inclusione , auspicando che l'iniziativa stimoli ulteriormente l'impegno della comunità imprenditoriale veronese. L'obiettivo? Accogliere ogni anno dieci nuove famiglie, garantendo loro supporto e opportunità.

Il Gruppo Benetti, tramite Elisabetta Benetti, ribadisce il proprio impegno nel sostegno alle associazioni che lavorano sul territorio per l'inclusione sociale, evidenziando come l'azione congiunta di imprese e cittadini sia fondamentale per un impatto concreto sulla comunità. La collaborazione con Continuando a Crescere Onlus si inserisce in un più ampio contesto di iniziative, come il progetto di osservazione astronomica "A rivedere le stelle" e "Ri-connessione", dimostrando l'importanza della solidarietà e della riconnessione sociale in questo momento storico.