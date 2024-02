"Romeo & Juliet": Legend Kombucha celebra l'amore a Verona

In occasione della festa di San Valentino, Legend Kombucha, rinomato brand veronese nato nel 2018 per volontà di Stefano Zamboni, ha deciso di rendere omaggio alla città dell'amore, Verona, con una limited edition che promette di conquistare i cuori: la kombucha "Romeo & Juliet". Questa speciale edizione si distingue non solo per il suo design romanticamente ispirato ma anche per un gusto esotico che invita a un primo sorso d'amore.