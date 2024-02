Editoria, Verona torna fra le città più romantiche d'Italia

Verona conferma ancora una volta il suo titolo di "città dell'amore" grazie alla passione dei suoi abitanti per i romanzi rosa. Secondo l'ultima classifica rivelata da Amazon.it in occasione della festa di San Valentino, la città scaligera figura tra le prime dieci città italiane per acquisti pro capite di libri cartacei ed eBook del genere romantico nel 2023.

Al vertice di questa classifica troviamo Siena, la città toscana nota per il suo palio, che si aggiudica il primo posto, seguita dalla soleggiata Cagliari e dalla sorprendente Pavia, che scala ben sette posizioni rispetto all'anno precedente, piazzandosi al terzo posto. Non mancano le new entry come Vicenza, che debutta al quarto posto, e le conferme come Milano e Sanremo, città che continuano a dimostrare un forte interesse per le letture che celebrano l'amore in tutte le sue forme.

Per Verona, classificarsi nuovamente tra le città più innamorate d'Italia non è solo un riconoscimento del legame storico con le vicende di Romeo e Giulietta ma anche della continua ricerca, da parte dei veronesi, di storie che scalpano il cuore e alimentano i sogni. La presenza di Verona in questa classifica sottolinea come la lettura di romanzi rosa sia un piacere condiviso da molti cittadini, desiderosi di immergersi in narrazioni che esplorano le infinite sfaccettature dell'amore.