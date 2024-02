Composizione negoziata in Veneto, in due anni salvate 14 aziende

Nel panorama economico veneto, uno spiraglio di luce emerge nella gestione delle crisi d'impresa grazie alla procedura di composizione negoziata, che ha dimostrato la sua efficacia salvando 14 aziende e 318 posti di lavoro in soli due anni. La Camera di Commercio di Venezia Rovigo rivela questi dati incoraggianti, evidenziando il successo di questo strumento introdotto per affrontare e risolvere le difficoltà finanziarie delle imprese in modo stragiudiziale.

Con 91 istanze presentate alla Commissione regionale del Veneto (22 da aziende veronesi), e 55 procedure già concluse, il tasso di successo del 25,5% testimonia l'efficacia di questa misura, posizionando il Veneto al quarto posto a livello nazionale per il numero di procedure attivate. La maggior parte delle aziende salvate operava come società di capitali, segno della sua accoglienza tra diverse forme societarie.

Questo processo non solo ha evitato la perdita di centinaia di posti di lavoro ma ha anche avuto un impatto positivo sull'ecosistema economico regionale, beneficiando fornitori, operatori dell'indotto e il tessuto sociale in generale. La composizione negoziata ha permesso a queste imprese non solo di superare momenti critici ma anche di riposizionarsi in maniera competitiva nel mercato.

La procedura si rivolge a imprese commerciali e agricole che mostrano segni di squilibrio finanziario, offrendo loro la possibilità di un risanamento attraverso la negoziazione guidata da un esperto indipendente. Questa figura chiave facilita le trattative tra l'impresa e i suoi creditori, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa e sostenibile per entrambe le parti.

Il successo di questa iniziativa è sottolineato dalla diffusione capillare delle istanze in tutta la regione, con un notevole coinvolgimento delle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore pulsante dell'economia veneta. Le aziende ricorrono a questa procedura in diversi settori, dalle attività manifatturiere al commercio, all'agricoltura, dimostrando la sua versatilità e adattabilità alle varie realtà imprenditoriali.

Massimo Zanon, Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, evidenzia l'importanza di questo strumento e l'esigenza di una maggiore consapevolezza tra gli imprenditori riguardo alle opportunità offerte dalla composizione negoziata. L'invito è a non sottovalutare le difficoltà finanziarie e a intervenire con tempestività, sfruttando le risorse e il supporto offerti dalla Camera di Commercio e dalla legislazione vigente.