Irrigazione in Veneto, il sistema LEB vale 1 miliardo di euro

In un'epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione guidano il progresso nel settore agricolo, il Veneto si distingue grazie all'implementazione del sistema di irrigazione LEB, capace di generare benefici economici per oltre un miliardo di euro. Questo sistema avanzato di gestione delle risorse idriche si estende su una superficie di più di 106.000 ettari e interessa 103 comuni nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia, garantendo una produzione agricola di alta qualità e sostenibile.

Il successo del sistema LEB, presentato recentemente alla Fieragricola insieme ai dati e ai progetti in collaborazione con l'Università di Verona, risiede nella sua capacità di coniugare innovazione e ricerca. Attraverso la partnership con il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona, il Consorzio di Bonifica LEB esplora le risposte delle colture agricole ai cambiamenti climatici, utilizzando tecnologie all'avanguardia come open top chambers e regimi di irrigazione controllati per studiare gli effetti sulle rese produttive.

La sperimentazione ha rivelato che un aumento medio della temperatura di circa 2°C potrebbe ridurre le rese di colture importanti come la barbabietola e la soia del 60-70%. Questi studi sono essenziali per sviluppare strategie resilienti al cambiamento climatico, incentivando gli agricoltori ad adottare nuove pratiche e tecnologie, come l'uso di droni e tecniche di laboratorio avanzate, per migliorare la gestione del suolo e dell'acqua.