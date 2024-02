Turismo, per Pasqua già prenotate il 40% delle camere disponibili

La ricerca ha messo in luce una crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e i servizi green, diventati elementi chiave per il posizionamento sul mercato, soprattutto per attirare la domanda straniera ad alto potere di spesa. Le aziende che hanno investito nella formazione del personale e migliorato le condizioni contrattuali hanno registrato le migliori performance, confermando l'importanza della qualità dell'offerta turistica.

Le prenotazioni per la Pasqua 2024 indicano già un trend positivo, con il 40% delle camere disponibili vendute nei mesi di marzo e aprile . Questo dato anticipa un anno molto promettente per il turismo italiano, che dimostra ancora una volta la propria resilienza e capacità di adattamento alle sfide economiche e di mercato.

Grazie alla "Location Intelligence", lo studio ha offerto un'analisi dettagliata dei comportamenti turistici, evidenziando come il Lazio, il Trentino-Alto Adige e la Lombardia abbiano attratto un numero maggiore di turisti stranieri, soprattutto durante i mesi invernali. Anche l'interesse per il turismo "green", business, sportivo e cicloturistico mostra una diversificazione delle preferenze dei viaggiatori, con regioni come l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna e la Campania che emergono per le loro specificità.