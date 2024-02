Uso sostenibile dei fitofarmaci (SUR), von der Leyen rigetta la proposta

Nel cuore della battaglia per la sostenibilità e il rispetto delle tradizioni agricole italiane , una svolta significativa arriva dall'Unione Europe a, con il ritiro della proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei fitofarmaci (SUR) , annunciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questa decisione, salutata con sollievo da Coldiretti, rappresenta una vittoria fondamentale per l'agricoltura italiana, salvaguardando il 30% delle produzioni che stanno alla base della dieta mediterranea , dal vino al pomodoro, precedentemente messe a rischio.

Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, sottolinea l'importanza di questo risultato, ottenuto dopo una grande manifestazione a Bruxelles che ha visto la partecipazione di agricoltori da tutta l'Unione, unitisi per protestare contro un obiettivo considerato irrealistico e potenzialmente devastante per il settore agricolo. La proposta SUR avrebbe, infatti, messo in pericolo la produzione di colture fondamentali per il nostro paese, aprendo le porte all'importazione di prodotti da paesi terzi che non aderiscono agli stessi standard ambientali, sanitari e di rispetto dei diritti dei lavoratori imposti nell'UE.