Mutui casa, nel terzo trimestre 2023 erogazioni a -24,7% rispetto a un anno fa

Nel terzo trimestre del 2023 , il mercato creditizio italiano ha registrato una diminuzione delle erogazioni di mutui , con un calo marcato ma contenuto rispetto ai periodi precedenti . Secondo il report “Banche e istituzioni finanziarie - III trimestre 2023” pubblicato da Banca d'Italia, le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto di abitazioni per un totale di 9.588 milioni di euro , segnando una diminuzione del 24,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, equivalente a oltre 3.1 miliardi di euro in meno.

L'analisi dei dati mostra una contrazione del 29% nelle operazioni di mutuo per acquisti immobiliari nel terzo trimestre del 2023 , confermando la tendenza alla diminuzione per questa tipologia di finanziamenti. Contemporaneamente, si evidenzia un incremento significativo delle operazioni di sostituzione e surroga, che hanno registrato un aumento del 165% rispetto al terzo trimestre del 2022 , stabilizzandosi al 7,8% del totale delle operazioni.

In questo scenario, Landoni anticipa che i tassi di interesse potrebbero aver raggiunto il picco e si aspetta una stabilizzazione con un leggero ribasso a partire dal secondo semestre del 2024. Le politiche di credito degli istituti bancari rimangono prudenti, ma offrono opportunità interessanti, soprattutto per i giovani intenzionati all'acquisto della prima casa. La previsione per la chiusura del 2023 indica un calo dei volumi erogati a circa 42 miliardi di euro, in linea con le tendenze dell'anno. Per il 2024, il mercato dei mutui è atteso stabilizzarsi e, potenzialmente, mostrare una lieve ripresa a partire dal secondo semestre.