Alla Cantina Gini il premio speciale della Guida di Veronelli 2024

La storica cantina Gini, situata a Monteforte d’Alpone, nel cuore della provincia di Verona, si è distinta nell'edizione 2024 della Guida Oro I Vini di Veronelli, conquistando uno dei dieci premi speciali SOLE. Questo riconoscimento è riservato a soli dieci vignaioli italiani che hanno trasformato il loro vino in un racconto vibrante di testimonianza storica, culturale o creativa. Il premio è stato assegnato al Recioto di Soave Classico Renobilis 2016, un passito che incarna la tradizione vitivinicola del territorio veronese.

La Guida Veronelli, pioniera nel suo genere in Italia, ha recensito quest'anno 16.000 vini, descrivendo 1.944 produttori. L'assegnazione del SOLE alla cantina Gini rappresenta non solo un riconoscimento dell'eccellenza del loro Recioto di Soave Classico Renobilis 2016, ma anche della dedizione e della passione con cui la famiglia Gini cura i propri vigneti, alcuni dei quali vantano oltre un secolo di storia e sono coltivati su suoli tufacei che li hanno protetti dalla fillossera.

Claudio Gini, rappresentante della cantina, ha espresso grande soddisfazione per questo premio, sottolineando l'importanza di preservare e promuovere i vini dolci, che pur soffrendo nel mercato attuale, rappresentano un patrimonio storico e sociale inestimabile. Il premio è visto come un riconoscimento del lavoro eroico delle generazioni di viticoltori che hanno contribuito a far conoscere i vini del territorio a livello mondiale.

Il Recioto di Soave Classico Renobilis 2016 si distingue per l'uso delle uve garganega affette dalla nobili muffe generate dal fungo Botrytis cinerea, che conferisce al vino note aromatiche particolari e lo rende un esemplare unico nella produzione di passiti. Questo vino viene prodotto solo in annate speciali, e il 2016 è stata riconosciuta come tale.

La motivazione del premio assegnato dalla Guida Veronelli sottolinea l'impegno della famiglia Gini nella conservazione di vigneti storici e nella viticoltura rispettosa degli ecosistemi, contribuendo a preservare la ricchezza del paesaggio del Soave classico.