Cambia il clima? Cambia anche il turismo secondo ENIT

Nel contesto di un 2023 classificato come l'anno più caldo mai registrato , l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ha presentato i risultati preliminari di una ricerca pionieristica , denominata “Turismo Climate-sensitive” . Questo studio, il primo del suo genere in Italia, mira a esplorare la complessa interazione tra cambiamenti climatici e turismo , evidenziando come le crescenti temperature medie stiano riscrivendo le regole del settore , influenzando criteri di scelta, tempi, modalità e costi delle vacanze.

ENIT propone un modello di intervento articolato in 8 policy per le destinazioni e 7 per le imprese, basato su un'analisi di 10 destinazioni internazionali e 7 aziende leader nel settore dell'ospitalità. L'obiettivo è offrire agli operatori del turismo italiano gli strumenti per adattarsi e prosperare in un ambiente in rapida evoluzione, garantendo al contempo la sostenibilità e la resilienza del settore.