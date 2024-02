Ato Veronese, 400mila euro per il ripristino delle sponde di Lazise e Torri del Benaco

Il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 nel quale è stato istituito un fondo destinato ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque (nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi) ha assegnato per ciascuno degli anni 2023 e 2024 una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro.