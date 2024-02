Il "mobile di Verona" protagonista a Hospitality Riva

Con un'iniziativa contro la tendenza alla chiusura e la diffidenza verso le sinergie collaborative, Lignum ha avviato un'iniziativa collettiva che porta sotto i riflettori dieci eccellenze dell'arredo veronese alla fiera Hospitality Riva. Questo evento, che si svolge dal 5 all'8 febbraio a Riva del Garda, rappresenta un palcoscenico privilegiato per il sistema dell'hotellerie, e per la prima volta mette in evidenza il "mobile di Verona" in un contesto dove, paradossalmente, risulta meno conosciuto rispetto ad altri mercati internazionali.

L'idea, promossa da Gianluca Mozzo di Giorgio Casa e sostenuta con convinzione dal direttivo di Lignum e nove altre aziende partecipanti, tra cui Arve Style, Equilibri, Favari Mobili, Guarise, New System Speakers, Orvat, Santo Passaia Furniture, Tarocco Vaccari Group, Tessuti San Marco, Tosato e Tecnomobili, nasce dall'esigenza di esplorare insieme nuovi mercati in una fase di grande instabilità economica. Questa unione non solo ha portato alla creazione di un corso ITS e all'avvio di numerose altre sinergie, ma inizia ora a produrre anche interessanti opportunità commerciali.

Sotto lo slogan "Una filiera per il contract a Km0, made in Verona", il gruppo propone una visione unica per il settore dell'hotellerie, presentando una camera d'hotel che fonde modernità e il calore del legno con una serie di proposte innovative. Questa iniziativa rappresenta un esempio lampante di come la collaborazione e la sinergia tra aziende possano non solo superare le sfide imposte dal mercato, ma anche aprire nuove strade per il riconoscimento e la valorizzazione del made in Italy nel mondo.