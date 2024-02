Inaugurata una nuova sede Coldiretti a Bovolone

Un arrivo in grande stile quello di Coldiretti a Bovolone. In occasione della Fiera di San Biagio la Federazione si è insediata in uno dei comuni più produttivi della provincia aprendo la nuova sede territoriale nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Gli uffici sono già operativi e gli associati possono già accedervi per ottenere tutti i servizi fiscali e tecnici con la consueta professionalità qualificata e puntuale.