"Spaghetti & Mandolino", ponte tra l'e-commerce e la cultura del gusto

A Sommacampagna, la scorsa settimana la sede di "Spaghetti & Mandolino", premiato nel 2023 come miglior sito E-commerce B2C d'Italia da 4eCom, si è trasformata in un crocevia di sapori e conoscenze, ospitando una serata dedicata alla cultura del cioccolato di qualità superiore. L'evento, che ha visto la partecipazione di Gilberto Mora, presidente della Compagnia del Cioccolato, e di illustri "ambasciatori" del gusto, tra cui Mida Muzzolon, Presidente dei Cuochi Veronesi, ha rappresentato un'occasione unica per esplorare le sfumature di un prodotto tanto amato quanto complesso.

Fabio De Vecchi, fondatore e titolare di "Spaghetti & Mandolino", ha sottolineato l'importanza di coinvolgere figure chiave del settore gastronomico per diffondere la cultura legata al cioccolato. L'invito esteso agli ambasciatori a partecipare a questa degustazione speciale ha mirato a educare e approfondire la conoscenza del cioccolato, dalla sua origine alla degustazione, evidenziando le differenze tra i cacao di qualità superiore e quelli di media qualità.

Gilberto Mora, attraverso la sua guida esperta, ha illustrato il ricco mondo che si cela dietro al cacao e al cioccolato, non solo in termini di varietà e provenienza ma anche per quanto riguarda le tecniche di degustazione. L'obiettivo è stato quello di elevare la comprensione e l'apprezzamento di un prodotto che, troppo spesso, viene consumato senza una vera consapevolezza delle sue caratteristiche distintive e del suo valore.

Mida Muzzolon, rappresentando l'Associazione Cuochi Veronesi, ha portato una prospettiva innovativa sull'uso del cioccolato, non solo nei dolci ma anche nella cucina salata. Con esempi concreti come la zuppa di fagioli neri al cioccolato fondente, un piatto di ispirazione messicana, ha dimostrato come il cioccolato possa arricchire e rivoluzionare le ricette tradizionali, aggiungendo profondità e complessità ai piatti.

L'evento ha anche anticipato una cerimonia di premiazione che vedrà "Spaghetti & Mandolino" conferire un riconoscimento al cioccolatiere che meglio sa comunicare il valore e la qualità del cioccolato, nell'ambito della ventitreesima edizione dei premi della Compagnia del Cioccolato. Questa iniziativa sottolinea il legame sempre più stretto tra il settore dell'e-commerce e quello della cultura gastronomica, dimostrando come la diffusione della conoscenza e l'apprezzamento per i prodotti di qualità possano arricchire l'esperienza culinaria a tutti i livelli.