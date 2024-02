Mercato del latte, domanda vivace su scala globale

Il settore lattiero-caseario è protagonista alla 116ª edizione di Fieragricola, l'importante rassegna internazionale di agricoltura a Verona fino al 3 febbraio 2024. Il settore sta navigando in acque complesse ma con segnali di speranza all'orizzonte. In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche, che vanno dall'Ucraina al conflitto israelo-palestinese, passando per il Canale di Suez fino alle incertezze in Asia, l'industria del latte si trova di fronte a sfide significative legate ai costi di produzione e di internazionalizzazione. Tuttavia, dati recenti suggeriscono che il mercato potrebbe mantenere valori sostenuti nei prossimi mesi, favorendo gli investimenti in settori chiave come il benessere animale, la sostenibilità e l'innovazione tecnologica.