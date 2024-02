Valore delle esternalizzazioni, a Verona un messaggio forte per l'outsourcing di qualità

Il Centro Convegni di Verona Mercato ha ospitato questa mattina un interessante dialogo sul valore dell'esternalizzazione nei sistemi produttivi contemporanei , con il convegno "Il valore dell'esternalizzazione nei moderni sistemi produttivi - nei settori della logistica, trasporti e servizi integrati" , organizzato da Confcooperative Verona . L'evento ha messo in evidenza le molteplici facce dell'outsourcing , sottolineandone le potenzialità e gli ostacoli in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'innovazione aziendale .

Dopo i saluti introduttivi di Fausto Bertaiola , presidente di Confcooperative Verona, il convegno ha visto la partecipazione di illustri relatori come il professor Federico Perali e l'avvocato Michele Giacomelli , i quali hanno navigato tra temi come le opportunità e i rischi dell'esternalizzazione, la corretta gestione dei contratti d'appalto e le responsabilità inerenti alle committenze.

Il dibattito ha rivelato come l'esternalizzazione, se gestita con etica e responsabilità, possa offrire notevoli vantaggi in termini di flessibilità , specializzazione e innovazione. Fausto Bertaiola ha sottolineato la necessità di distinguere tra le cooperative che operano regolarmente e quelle "spurie", per prevenire la concorrenza sleale e proteggere il valore dell'outsourcing legittimo e produttivo.

L'intervento di Federico Perali ha proposto una riflessione critica sulle esternalizzazioni come opportunità strategica , ma anche sui rischi legati alle pratiche irregolari. Ha messo in luce l'importanza di promuovere un'outsourcing responsabile , attraverso la contrattazione consapevole e il riconoscimento delle "cooperative bianche" che rispecchiano i principi di equità e trasparenza.

Giampaolo Veghini, della CISL Verona , ha enfatizzato la proposta di una "white list" come strumento strategico per distinguere le entità che rispettano criteri etici e trasparenti, un concetto accolto con entusiasmo durante il convegno. Questa lista rappresenterebbe un passo avanti fondamentale nel garantire la genuinità e la sostenibilità delle pratiche di esternalizzazione.

Carlo Grossule di Apindustria Verona ha posto l'accento sull'importanza dell'esternalizzazione non solo come leva economica, ma anche come strumento di ricaduta sociale positiva sul territorio, evidenziando come le pratiche etiche possano contribuire significativamente al tessuto economico e sociale locale.