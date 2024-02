Chef Micol Zorzella (Antica Amelia) lancia un format audace

Nell'elegante e accogliente cornice di Antica Amelia a Verona, la Chef trentaseienne Micol Zorzella presenta un rivoluzionario concept di ristorazione: "THE TABLE". In un ambiente intimo e curato, l'Antica Amelia si reinventa con un unico grande tavolo da 12 posti, dove gli ospiti possono vivere un'esclusiva esperienza gastronomica, guidati personalmente dalla Chef.

Il progetto, nato dall'esigenza di rispondere alle mutate condizioni del post-Covid e alla difficoltà di trovare personale qualificato, vede la Chef Zorzella prendere in mano le redini del ristorante in modo completo e originale. "THE TABLE" non è solo un ristorante, ma un luogo di condivisione e scoperta, dove si assaporano piatti unici in un'atmosfera di calda familiarità.

Nell'ambiente rinnovato di Antica Amelia, già apprezzato da Alessandro Borghese nella sua trasmissione "Quattro Ristoranti", Zorzella ha sostituito i tradizionali tavoli con un singolo tavolo in legno, simbolo di condivisione e comunità. Questo tavolo non è solo un pezzo d'arredamento ma una parte della sua storia personale, essendo un vecchio tavolo di famiglia restaurato.

La proposta culinaria di "THE TABLE" è un viaggio attraverso menù diversi ogni sera, con la possibilità di abbinare ogni piatto a vini selezionati o versioni analcoliche. Il pranzo si trasforma in un easy lunch a prezzo fisso, condividendo sempre lo stesso tavolo, in linea con il nuovo format del ristorante.

L'iniziativa, che al momento ha una durata prevista di sei mesi, rappresenta una scommessa personale e professionale per la Chef, che vuole rispondere a una ristorazione che si trova in una fase di stanchezza e svalutazione. "THE TABLE" non è solo un progetto gastronomico ma un'esperienza sociale e umana, che mette al centro la condivisione e l'interazione.

Zorzella ha stabilito sei regole per "THE TABLE", che includono la prenotazione online, l'obbligo di puntualità e la promessa di un menù diverso ogni sera, in un ambiente dove non si sa chi si incontrerà ma si è sicuri di vivere un'esperienza unica.