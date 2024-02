Federico Cozza neo presidente Sezione Carta, Cartotecnici e Grafici di Confindustria Verona

L'Assemblea della Sezione Carta, Cartotecnici e Grafici di Confindustria Verona ha eletto Federico Cozza, amministratore delegato di Leaderform S.p.A. di Sona, come suo nuovo Presidente per il periodo 2024 - 2028. Cozza prende il testimone da Leonardo Aldegheri, dimostrando il dinamismo e l'impegno continuo della sezione nel rinnovare la propria leadership per affrontare le sfide future del settore.

Nel suo primo intervento come Presidente, Cozza ha espresso grande soddisfazione per l'elezione e ha esteso i suoi ringraziamenti ai colleghi per la fiducia accordatagli, nonché al suo predecessore per l'importante lavoro svolto durante il suo mandato. «Questa elezione rappresenta per me non solo un grande piacere ma anche un'importante responsabilità. Sono determinato a lavorare alacremente per rafforzare lo spirito di squadra all'interno di Confindustria Verona, promuovendo il networking tra le nostre aziende. Il mio obiettivo è quello di creare nuove opportunità di crescita e sviluppo per tutti, seguendo una logica di reciproco vantaggio» ha dichiarato Cozza.

La sua visione per la sezione si focalizza sul potenziamento delle relazioni e delle sinergie tra le aziende associate, evidenziando l'importanza del lavoro di squadra e della collaborazione come strumenti fondamentali per il successo in un settore in costante evoluzione come quello della carta, della cartotecnica e della grafica.