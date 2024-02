BIT di Milano, ci sarà anche Destination Verona Garda

Milano si appresta ad accogliere uno degli eventi più attesi nel panorama del turismo internazionale: la Borsa Internazionale del Turismo (BIT), che quest'anno vedrà tra i suoi protagonisti Destination Verona Garda. In programma dal 4 al 6 febbraio 2024, la BIT rappresenta un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore e per tutti coloro che sono interessati alle ultime tendenze e novità del turismo.

All'interno dello stand della Regione Veneto, ubicato nel Padiglione 3 (stand C35 C45 D36 D46), Destination Verona Garda si presenta come co-espositore, sottolineando l'importanza di una sinergia territoriale che mira a valorizzare le eccellenze e le potenzialità dell'intera regione. Questa partecipazione segue il successo ottenuto durante la FITUR, confermando il momento positivo e l'attrattiva che il territorio di Verona e del Garda continua a esercitare sui mercati nazionali e internazionali.

Il 5 febbraio, giornata densa di appuntamenti istituzionali, vedrà la presenza dell'Assessore al Turismo Dott. Federico Caner, che aprirà le danze alle ore 11:15, introducendo gli incontri e le presentazioni previste. Tra queste, spicca l'attenzione verso il "Veneto in Action", un programma ambizioso che punta a rilanciare l'economia regionale attraverso iniziative legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026. La collaborazione tra le Fondazioni, tra cui Milano Cortina 2026, DMO Dolomiti Bellunesi e Destination Verona Garda, mira a creare un vero e proprio ecosistema di progettualità condivise che valorizzino il territorio in chiave sostenibile e innovativa.

L'intervento della Fondazione Milano Cortina 2026 sarà un momento chiave per comprendere il percorso di preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici, mettendo in luce come questo grande evento possa diventare un volano per lo sviluppo territoriale e turistico. Le fondazioni collaboreranno per promuovere il territorio attraverso iniziative come il Volontario Dolomitico, progetti dedicati ai giovani, partnership mediatiche e la promozione delle discipline olimpiche.

Luca Caputo e Valentina Colleselli, direttori rispettivamente di Destination Verona & Garda Foundation e Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, illustreranno come l'evento olimpico possa generare nuove opportunità in termini di offerta turistica, digitalizzazione e promozione. L'obiettivo è quello di sviluppare, nei prossimi anni, un "laboratorio olimpico" per la creazione di prodotti turistici integrati e sostenibili, promuovendo i valori dello sport e valorizzando le discipline olimpiche.

Infine, il 5 febbraio si concluderà con una conferenza stampa dedicata alle iniziative del Venice Region Convention Bureau Network, testimoniando l'importanza della sinergia tra i diversi attori del settore. Destination Verona Garda, alla sua prima partecipazione in questo network, metterà in luce il successo dell'evento Next Stop Veneto 2023 – Verona 2023, unendo la celebrazione del centenario areniano a iniziative esclusive come "THE BACKSTAGE".