Tedeschi inaugura l'archivio dell'Amarone

In un evento che unisce storia, cultura e passione per il vino, la famiglia Tedeschi ha recentemente inaugurato il suo nuovo archivio dei vini, un luogo unico dove storia e tradizione enologica si incontrano. Situato a un livello sotto l'ingresso principale dell'azienda, raggiungibile attraverso una scala elicoidale, questo archivio si rivela una vera "libreria" di etichette pregiatissime.

Riccardo Tedeschi, rappresentante della famiglia, descrive l'archivio come un omaggio al valore del territorio di Valpolicella e alla longevità dell'Amarone, un vino rinomato per la sua capacità di invecchiamento e per la sua versatilità gastronomica. L'archivio non è solo un tributo alla storia del vino della famiglia, ma anche un luogo dinamico, progettato per offrire un'esperienza unica a collezionisti, esperti di ristorazione e appassionati.

La sala dell'archivio è un vero e proprio paradiso per i collezionisti di tutto il mondo, fornendo un nuovo strumento di conoscenza per gli operatori del settore. Qui, è possibile esplorare le numerose sfaccettature dello "stile Tedeschi" e l'effetto del tempo sull'Amarone, il più iconico vino della Valpolicella.

L'interno dell'archivio è un esempio di design e artigianalità: leggere strutture in metallo realizzate da un artigiano veronese sostengono file di bottiglie ordinate per annata ed etichette, tutte rischiarate da una luce orizzontale che crea un'atmosfera intima e raccolta. Un massiccio tavolo di legno attraversa la lunghezza della sala, mentre un ampio camino è stato trasformato in una nicchia che accoglie bottiglie di grande formato.