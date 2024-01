Innovazione e sostenibilità per le aziende, nasce EcoLoop

In un mondo in cui l'ecologia e la sostenibilità diventano temi sempre più cruciali, nasce EcoLoop, una realtà innovativa, spinoff di Plumake Srl, che si propone come leader nella trasformazione ecologica delle aziende. Specializzata in Life Cycle Assessment (LCA), Carbon Footprint, Water Footprint e Environmental Product Declaration (EPD), EcoLoop si distingue per la sua capacità di integrare la sostenibilità in strategie di comunicazione di progetti Science-Based, con un forte impatto ambientale e sociale.