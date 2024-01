Sistema aeroportuale veneto, Zaia: «In continua crescita, plauso a SAVE»

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha sottolineato ieri l'importanza crescente del sistema aeroportuale del Nordest italiano, nel contesto di un mercato europeo della mobilità aerea in piena espansione. Durante una tavola rotonda organizzata a Bruxelles per l'evento "The Italian Airport System - Green Investments Innovation and Service Quality", tenutosi presso l'Ambasciata Italiana, Zaia ha evidenziato il ruolo chiave degli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona, sia per il turismo che per il trasporto merci.