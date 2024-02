Inaugurata Fieragricola: alzato il sipario sulla 116esima edizione

Inaugurata questa mattina Fieragricola, la prestigiosa rassegna internazionale dedicata all’agricoltura, in programma da oggi fino a sabato 3 febbraio. Quest’anno, l’evento si espande su 11 padiglioni e vede la partecipazione di 820 aziende provenienti sia dall’Italia che da 20 Paesi esteri, dimostrando il suo ruolo chiave nel panorama agricolo mondiale.

L’edizione 2024 di Fieragricola si distingue per la sua ricca offerta formativa, con oltre 140 convegni in calendario per rispondere alle crescenti esigenze di formazione del settore agricolo. Inoltre, l’evento attirerà a Verona buyer internazionali accreditati da 28 Paesi, selezionati in collaborazione con l’Agenzia ICE, in particolare dalle aree dell’Est Europa, dell’Africa e del Medio Oriente.

Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere, ha sottolinea l’importanza di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, che hanno già influito sulle produzioni agricole con danni significativi. Fieragricola 2024 punterà sull’Agricoltura 4.0 e le sue applicazioni pratiche, presentando tecnologie digitali, robotica, intelligenza artificiale, gestione delle risorse idriche e produzione di energie rinnovabili in agricoltura.

Un altro aspetto innovativo di Fieragricola 2024 è il “Fieragricola Tech”, situato nel padiglione 11. Questo spazio è dedicato all’agricoltura digitale, ai sistemi per l’irrigazione smart, alle energie rinnovabili e agli strumenti di biosolutions per la protezione del suolo, promuovendo soluzioni per la transizione ecologica e l’agricoltura rigenerativa a basso impatto ambientale.