Nuovo Sindacato Carabinieri, sempre più vicino alle persone, ai giovani

In seguito al convegno, Irene Carpanese (Segretario nazionale NSC) e i Segretari Regionali Veneto NSC, Niccolò Foroni e Antonio Grande , sono stati intervistati in studio nella sede di Verona Network dal direttore Matteo Scolari.

Irene Carpanese ha parlato dell'importanza del NSC , fondato nel 2019 in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha permesso ai militari di formare associazioni sindacali. Ha sottolineato l'importanza dell'azione educativa e preventiva del sindacato , non solo in ambito militare ma anche nella società, in particolare tra i giovani.

Niccolò Foroni ha rivelato come il convegno abbia mostrato poche differenze sostanziali tra i comportamenti giovanili in contesti urbani e montani , sottolineando l'omogeneità dei bisogni e dei modi di comunicare dei giovani , indipendentemente dall'ambiente.

L'intervento di Antonio Grande ha sottolineato l'importanza della prevenzione e della riflessione. Ha menzionato come il convegno abbia aperto tavoli di discussione non solo per i ragazzi ma anche per gli esperti, concludendo che eventi simili sono fondamentali per promuovere la legalità e prevenire la criminalità giovanile.