Volotea, all'aeroporto Catullo crescono i numeri di voli e passeggeri

La compagnia aerea low-cost Volotea, specializzata nel collegamento delle piccole e medie città europee, ha annunciato risultati considerevoli per il 2023 presso l'aeroporto di Verona. Con più di 3.500 voli operati, un aumento del 4% rispetto al 2022, e oltre 590 mila passeggeri trasportati, con una crescita del 5% rispetto all'anno precedente, Volotea ha rafforzato significativamente la sua presenza nell'importante scalo scaligero.

L'offerta di Volotea presso l'aeroporto Valerio Catullo si è concretizzata in oltre 620.000 posti in vendita distribuiti su 15 rotte, di cui 11 operate in esclusiva. Questa ampia offerta si è tradotta in un impressionante load factor del 94%. I dati di eccellenza non si fermano qui: nel 2023, Volotea ha registrato a Verona un completion factor del 99%, ovvero la percentuale di voli operati con successo, e un OTP15, l'indicatore di puntualità a 15 minuti, superiore all'80%. Questi risultati riflettono non solo l'efficienza operativa di Volotea, ma anche la sua capacità di offrire un servizio affidabile e puntuale ai suoi clienti.

La soddisfazione dei passeggeri è stata ulteriormente confermata dal programma Megavolotea, con più del 90% dei veronesi iscritti che consiglierebbero la compagnia a familiari e amici. Questo alto livello di raccomandazione sottolinea la qualità dell'esperienza di viaggio offerta e la sua capacità di costruire una relazione di fiducia con i suoi clienti.

Il 2023 è stato un anno di consolidamento per Volotea in Italia, come sottolineato da Valeria Rebasti, International Market Director della compagnia. Verona, in particolare, ha giocato un ruolo centrale nelle strategie di business di Volotea, che si tradurranno in ulteriori sviluppi nel 2024. Con l'annuncio di sei nuove rotte – Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux – e un incremento dei posti in vendita del 26% rispetto al 2023, Volotea dimostra il proprio impegno a potenziare ulteriormente la sua presenza e il suo impatto economico nell'aeroporto veneto.

(Valeria Rebasti) A livello nazionale, Volotea ha chiuso il 2023 con quasi 4 milioni di posti in vendita e oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati in Italia. Con quasi 23.000 voli e 160 rotte, la compagnia ha mantenuto un tasso di occupazione voli del 92%, gestendo una flotta di 11 aeromobili e impiegando circa 400 dipendenti.