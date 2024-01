Giancarlo Perbellini sbarca nel Regno Unito

Il rinomato chef Giancarlo Perbellini, patron dell’iconico ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona, ha compiuto recentemente il grande salto oltremanica, siglando una partnership strategica con il marchio britannico di pasta fresca premium, Pasta Evangelists. Questa collaborazione segna un nuovo capitolo nella carriera di Perbellini, introducendo la sua maestria culinaria nel cuore pulsante della capitale britannica.

Pasta Evangelists, noto per la sua pasta fresca di alta qualità, ha accolto il cuoco del ristorante due stelle Michelin come nuovo executive chef. Questa mossa, di grande rilevanza per il brand, acquisito nel 2021 dal Gruppo Barilla, mira a innalzare ancora di più il livello qualitativo e la varietà del menù offerto. La partnership prevede la creazione di un menù esclusivo che sarà disponibile tutto l’anno presso il ristorante Pasta Evangelists nella prestigiosa Harrods Dining Hall a Londra, oltre a un'innovativa linea di creazioni per il servizio di takeaway e delivery nel Regno Unito.

Le proposte culinarie di Perbellini per Pasta Evangelists includeranno piatti come i Cannelloni di cervo brasati con pastinaca, i Ravioli di broccoli con pomodoro, olive e pinoli, e le Lasagne ai frutti di mare con pesce spada, calamari, gamberi e peperoncino. Queste creazioni, che riflettono la fusione tra tradizione e innovazione, saranno accessibili ai clienti di Pasta Evangelists sia per l'asporto che per la consegna a domicilio.

(Giancarlo Perbellini e Alessandro Savelli) Alessandro Savelli, CEO di Pasta Evangelists, ha espresso grande entusiasmo per l'arrivo di Perbellini, sottolineando come la collaborazione permetterà di elevare ulteriormente il livello dei piatti offerti. Il nuovo menù non solo includerà selezioni innovative, ma anche rivisitazioni dei classici, tutti preparati con ingredienti freschi e di stagione. Con il 70% della clientela che predilige l'asporto, questa partnership è strategica per il marchio, puntando a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mercato britannico.