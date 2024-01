Alessandro D'Este nuovo amministratore delegato del Gruppo Veronesi

Il Gruppo Veronesi , leader nel settore agroalimentare italiano con una filiera completa e integrata dalla produzione dei mangimi alla trasformazione e distribuzione delle carni e dei salumi, apre un nuovo capitolo della sua storia. Alessandro D'Este , già presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, è stato nominato nuovo amministratore delegato di Veronesi Holding . La sua entrata in carica è prevista per il prossimo aprile.

Con un background accademico solido, conseguito all'Università di Firenze e arricchito da corsi post-universitari in General Management presso prestigiose istituzioni come la Emory University, l’INSEAD e la Cranfield University, Alessandro D'Este porta con sé una vasta esperienza nel settore del largo consumo. La sua carriera professionale è iniziata in Esselunga e Metro C&C, dove ha acquisito competenze nel settore della grande distribuzione organizzata.