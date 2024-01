Fieragricola, si alza il sipario sulla 116^ edizione

Veronafiere si appresta ad ospitare la 116^ edizione di Fieragricola, la prestigiosa rassegna internazionale dedicata all'agricoltura, in programma da domani fino a sabato 3 febbraio. Quest'anno, l'evento si espande su 11 padiglioni e vede la partecipazione di 820 aziende provenienti sia dall'Italia che da 20 Paesi esteri, dimostrando il suo ruolo chiave nel panorama agricolo mondiale.

L'edizione 2024 di Fieragricola si distingue per la sua ricca offerta formativa, con oltre 140 convegni in calendario per rispondere alle crescenti esigenze di formazione del settore agricolo. Inoltre, l'evento attirerà a Verona buyer internazionali accreditati da 28 Paesi, selezionati in collaborazione con l'Agenzia ICE, in particolare dalle aree dell'Est Europa, dell'Africa e del Medio Oriente.

Fieragricola 2024 si presenta con un format espositivo trasversale che copre tutti i principali settori dell'agricoltura: dalla meccanica agricola alla zootecnia, dalle colture specializzate come vigneti, frutteti e oliveti, alle energie rinnovabili e alla chimica verde. Il focus di quest'anno sarà sui cambiamenti climatici, una delle grandi sfide per un settore che in Italia vanta un valore alla produzione di 74,6 miliardi di euro e si inserisce in un settore agroalimentare che sviluppa un fatturato di 621 miliardi di euro.

L'inaugurazione ufficiale della 116^ edizione vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e altri rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni.

Un momento clou della manifestazione sarà il convegno "L’agricoltura nel clima che cambia: strategie, pratiche, tecnologie per la mitigazione e l’adattamento", che affronterà il tema dei cambiamenti climatici e il loro impatto sul settore agricolo. Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del calibro di Monia Santini, direttrice dell’Istituto della resilienza climatica Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, e del prof. Mario Pezzotti, commissario straordinario del Crea e ordinario di Genetica agraria all’Università di Verona.

Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere, sottolinea l'importanza di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, che hanno già influito sulle produzioni agricole con danni significativi. Fieragricola 2024 punterà sull’Agricoltura 4.0 e le sue applicazioni pratiche, presentando tecnologie digitali, robotica, intelligenza artificiale, gestione delle risorse idriche e produzione di energie rinnovabili in agricoltura.