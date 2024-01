Consulenza, nuovo accordo tra Pronext e PAM Pubblica Amministrazione e Mercato

Con un'azione strategica che mira a consolidare la loro presenza nel settore della consulenza pubblica, Pronext Srl e Pubblica Amministrazione e Mercato Srl (PAM) hanno annunciato il 25 gennaio 2024 la firma di un importante contratto di affitto di ramo d'azienda. L'operazione, avvenuta a Verona presso il notaio dott. Giampaolo Mondardini, entrerà in vigore dal 1° febbraio 2024, segnando un momento significativo per entrambe le società.

I ruoli di Pronext e PAM nell'operazione

Pronext, parte del Gruppo Contec, è una società specializzata nel fornire supporto giuridico-amministrativo e consulenza economico-finanziaria sia per la Pubblica Amministrazione che per il settore privato. Con questa operazione, Pronext cerca di realizzare un rafforzamento strategico verticale nel settore pubblico, ampliando ulteriormente la sua influenza come uno dei principali consulenti nazionali per gli Enti pubblici. L'obiettivo è quello di offrire supporto nella gestione di investimenti e attività di procurement, inclusi quelli nel regime di partenariato pubblico-privato.

Stefano Lappa, amministratore delegato di Pronext: «Questa operazione detiene un duplice significato per la nostra organizzazione. Innanzitutto, nel 2024 raggiungiamo i primi dieci anni di attività e la partnership suggella lo sviluppo del nostro percorso in un ambito, come quello pubblico, fortemente esposto ad opportunità di investimento ma anche a processi ampiamenti normati che necessitano di competenze aggiornate e soprattutto multidisciplinari. Altrettanto importante per noi è aver messo una struttura avviata come PAM, così apprezzata dagli interlocutori di riferimento, nelle condizioni di continuare ad estendere l’orizzonte delle proprie consulenze».

PAM, d'altra parte, è una società specializzata in supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo per pubbliche amministrazioni e operatori economici. L'accordo con Pronext rappresenta per loro un'opportunità strategica di continuare a sviluppare le proprie attività e di rilanciare i propri servizi. L'associazione con Pronext è vista come un momento chiave nella trasformazione di PAM, come evidenziato dal fondatore e amministratore unico di PAM, Gian Domenico Volpi.

Dettagli dell'accordo

Il contratto prevede l'inclusione dei contratti già stipulati da PAM, oltre alla struttura operativa, al personale, ai beni materiali e immateriali, e alle tecnologie utilizzate. È prevista la conservazione del ruolo di Gian Domenico Volpi e la continuità operativa della sede di Firenze, con piani di Pronext di potenziare ulteriormente la squadra toscana.