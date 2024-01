In Italia ci costa di più la Pubblica Amministrazione che l'evasione fiscale

Una recente analisi dell'Ufficio studi della CGIA pone in evidenza un problema significativo nel contesto economico italiano: gli sprechi nella Pubblica Amministrazione (PA) superano l'entità dell'evasione fiscale nel Paese. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'evasione fiscale in Italia è stimata a 83,6 miliardi di euro. Tuttavia, gli sprechi e le inefficienze nella PA raggiungono una cifra ben più alta, quantificabile in almeno 180 miliardi di euro all'anno.

La situazione della legalità e della burocrazia in Italia

Il rispetto delle leggi è un pilastro fondamentale in uno Stato di diritto, e questo vale sia per i cittadini che per le istituzioni pubbliche. Tuttavia, l'Italia mostra un numero di infrazioni alle normative europee superiore alla media dell'Unione Europea, evidenziando problematiche in vari settori, come il rispetto dei diritti civili, la qualità dell'aria e dell'acqua potabile, i ritardi nei pagamenti della PA alle imprese, e l'inquinamento nelle aree industriali.

Evasione fiscale vs inefficienze della PA

La comparazione tra l'entità dell'evasione fiscale e quella degli sprechi nella PA non può essere considerata scientificamente rigorosa, in quanto derivano da contesti diversi e spesso sovrapposti. Tuttavia, logicamente, sembra che gli sprechi della PA causino danni economici maggiori ai cittadini e alle imprese rispetto all'evasione fiscale. Questo non giustifica l'evasione, che rimane un problema grave per l'economia, ma sottolinea la necessità di affrontare con determinazione anche le inefficienze nella PA.

Impatto della burocrazia e della giustizia sulla economia

La burocrazia e la lentezza della giustizia rappresentano due dei principali ostacoli al corretto funzionamento dell'economia italiana. Il costo annuo per le imprese legato alla gestione dei rapporti con la PA è stimato in 57,2 miliardi di euro, mentre la lentezza della giustizia incide per circa 40 miliardi di euro sul PIL annuale del Paese.

Settori critici e possibili soluzioni