Bcc Valpolicella Benaco Banca inaugura una nuova filiale cittadina

Una festa per tutto il quartiere. L’inaugurazione della filiale di Borgo Roma di Valpolicella Benaco Banca è stata nelle intenzioni del Consiglio di amministrazione un giorno di festeggiamento e di relazione per tutti gli abitanti del quartiere, il secondo più popoloso di Verona.

Presenti oggi in Via Scuderlando al civico 313, che ospita in nuovi locali della filiale della Banca, non solo le autorità e gli ospiti della BCC, ma soprattutto cittadini, famiglie, rappresentanti delle associazioni locali, delle sei parrocchie e degli istituti scolastici attivi, ovvero ben tre scuole elementari, 3 scuole medie, tre istituti superiori, senza contare le due facoltà universitarie.

«Avevamo in mente un momento di inaugurazione diversa- ha detto Daniele Maroldi, Presidente di Valpolicella Benaco Banca, in cui il momento ufficiale di taglio del nastro fosse solo un piccolo preludio al momento conviviale, di condivisione, di relazione e di festa. Abbiamo scelto Borgo Roma perché è un quartiere vivace, che ha una sua economia con oltre 17 mila famiglie, 28 mila abitanti, e oltre 3600 imprese che vivono e lavorano qui. Abbiamo aperto una filiale per servire e sostenere questa comunità- continua Maroldi. Mentre il sistema bancario razionalizza, tagliando sportelli e presenza fisica nei Comuni, noi investiamo risorse e apriamo nuovi presidi. La prossimità, la disponibilità all’ascolto, la capacità di rispondere ai bisogni del tessuto socio-economico costituiscono la nostra forza distintiva».

Con gli ospiti e i collaboratori della Banca hanno festeggiato l’ufficialità del taglio del nastro il Sindaco di Verona, Damiano Tommasi, il Presidente della Quinta Circoscrizione, Raimondo Dilara e il Direttore della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, Piero Collauto.

«Insieme alla filiale abbiamo inaugurato anche la nuova sala conferenze all’interno della Banca, che sarà un dono alla comunità. La sala infatti è stata progettata per ospitare incontri, assemblee, attività di formazione diurna e serale organizzate dalle associazioni e dai residenti- continua Maroldi. E’ il nostro modo per inserirci in modo utile e propositivo, creando uno spazio che sia facilmente fruibile in modalità gratuita a gruppi organizzati di persone del quartiere».

«La filiale si inserisce in una posizione strategica per la Banca e potrà diventare un punto di riferimento- aggiunge il Direttore generale, Alessandro De Zorzi. Vogliamo dare risposte concrete a famiglie, artigiani, delle piccole imprese e dei liberi professionisti che vivono ed operano nella zona, offrendo prodotti e servizi dedicati e consulenza sempre più attenta agli aspetti dell’innovazione, dell’efficienza, della digitalizzazione, all’interno di rapporto fiduciario, umano oltre che professionale con la clientela».

Valpolicella Benaco Banca conferma anche quest’anno un’ottima crescita, consolidando i propri risultati in termini di capacità di generare valore e reddito, oltre che di sviluppare servizi efficienti, frutto della propria organizzazione e dell’appartenenza al Gruppo Bancario Iccrea. Oggi conta 98 dipendenti e 18 filiali che servono la Valpolicella, la zona del Baldo Garda e la città di Verona.

La raccolta totale è salita a 888 milioni di euro e gli impieghi hanno superato i 442 milioni di euro. Nel corso del 2023 è stato registrato un aumento di circa 1.000 nuovi conti correnti e anche il numero dei Soci sale. «Oggi siamo a quota 4.500- conclude Maroldi- ma contiamo di farci apprezzare anche in città con il nostro modello e la nostra operatività».