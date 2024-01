Fotovoltaico, Adiconsum Veneto ottiene risarcimenti da Invent

Prosegue l'impegno di Adiconsum Veneto per tutelare i diritti dei consumatori. L'associazione regionale, presieduta da Davide Cecchinato, ha ottenuto un risultato significativo nella risoluzione di casi legati alla controversia con la società Invent. Numerose famiglie, che avevano sottoscritto contratti con Invent per l'installazione di impianti fotovoltaici e beneficiare di sconti sulle tariffe di luce e gas, si sono trovate di fronte a una situazione inaspettata quando, a partire da ottobre 2022, la fornitura di elettricità è stata interrotta senza preavviso.

Il problema è sorto quando Invent ha comunicato ai suoi clienti che, a causa delle mutate condizioni del mercato energetico, non sarebbe stata più in grado di fornire energia. Questa decisione ha lasciato centinaia di famiglie in una situazione di incertezza e disagio, con la perdita degli sconti promessi e l'interruzione della fornitura di energia elettrica.

Di fronte a questa sfida, Adiconsum Veneto si è attivata per fornire assistenza legale e supporto alle famiglie colpite. Attraverso un efficace lavoro di reclamo e procedure di conciliazione presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'associazione è riuscita a raggiungere accordi conciliativi in tempi rapidi, soltanto tre mesi dalle richieste iniziali.

Il risultato di queste azioni si è concretizzato in rimborsi significativi per le famiglie coinvolte, con somme che variano da 1000 a 2000 euro. Questi importi sono stati calcolati come compensazione per il distacco della fornitura elettrica e per gli anni di sconti promessi e non erogati.

Il presidente di Adiconsum Veneto, Davide Cecchinato, esprime soddisfazione per questi risultati: «Siamo lieti di aver potuto aiutare queste famiglie e risolvere i loro problemi. Questo dimostra l'importanza di presentare reclami e affidarsi a enti come Adiconsum per affrontare e risolvere controversie con le imprese».