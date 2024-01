Settore RSA, trovato l'accordo ponte. Revocato lo sciopero nazionale

Revocato lo sciopero nazionale annunciato il 22 gennaio scorso da Cils FP e Uil Fpl Verona previsto per il 31 gennaio e che riguardava il personale che lavora nelle strutture che applicano il CCNL Aris Rsa. Grazie a un importante accordo raggiunto tra i sindacati e le parti datoriali, rappresentate da Giovanni Zanini e Stefano Gottardi , segretari generali di Cisl Fp e Uil Fpl, c'è stata nelle scorse ore un'apertura di un tavolo di negoziazione culminato in un'intesa che ha scongiurato, appunto, lo sciopero.

I punti salienti dell'accordo ponte ARIS RSA sono di notevole rilevanza per le lavoratrici e i lavoratori del settore. Tra le misure adottate, spicca il riconoscimento di un Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA) per 13 mensilità. Questo ERA sarà di 40 euro lordi per coloro che beneficiano del superminimo previsto dall'articolo 56, mentre per gli altri lavoratori, l'importo dell'ERA varierà in base alla professione e all'inquadramento fino a un massimo di 318,50 euro.