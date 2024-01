Agricoltura 4.0, in cinque anni investimenti cresciuti del 2300%

L'agricoltura sta vivendo una vera e propria rivoluzione digitale, come dimostrano gli ultimi dati che parlano di investimenti in agricoltura 4.0 superiori ai 2 miliardi di euro, con un incremento strabiliante del 2300% in soli cinque anni. Questo balzo in avanti nel campo dell'innovazione tecnologica sta trasformando radicalmente il modo in cui l'agricoltura viene praticata, rendendo la digitalizzazione un pilastro fondamentale per le imprese agricole.

Riccardo Pizzoli, Delegato di Coldiretti Giovani Impresa Verona, sottolinea l'importanza di questa trasformazione: «La digitalizzazione delle campagne non è più un'opzione, ma una necessità per contenere i costi di produzione e affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici». Le prospettive per il 2024 sono quindi di ulteriori adeguamenti e progressi tecnologici, soprattutto tra i giovani imprenditori che mirano a ridurre i costi e aumentare i propri redditi attraverso l'innovazione.

Uno degli strumenti chiave in questo processo è il "Portale del Socio" di Coldiretti, potenziato per supportare l'invio telematico del Quaderno di Campagna, che diventerà obbligatorio dall'anno prossimo. Questo portale permette agli agricoltori di registrare i trattamenti direttamente in campo tramite dispositivi mobili o da PC, facilitando notevolmente la gestione delle pratiche agricole.

L'integrazione del Portale del Socio con il fascicolo aziendale rappresenta un salto qualitativo nella gestione dei cicli colturali, del magazzino degli agrofarmaci, e di tutte le lavorazioni, tra cui irrigazione e utilizzo delle macchine. Questo sistema digitale semplifica anche la presentazione della domanda per i premi comunitari Pac, riducendo il rischio di sanzioni.

Un'altra innovazione di spicco è l'app satellitare Demetra, una piattaforma integrata per la gestione online delle aziende agricole. Grazie a sensori avanzati, Demetra fornisce dati cruciali come lo stato di salute delle coltivazioni, le previsioni meteo, la fertilità dei terreni e lo stress idrico, accessibili anche tramite smartphone. Con mappe dettagliate e indici di vigoria per ogni coltura, Demetra è uno strumento essenziale per affrontare gli eventi climatici estremi che minacciano sempre più frequentemente le colture.

Coldiretti organizzerà workshop dedicati al portale Demetra durante Fieragricola, un evento di rilievo nel settore agricolo. Gli stand dell'organizzazione si troveranno ai Padiglioni 9 e 11, dove verranno presentate le ultime innovazioni in ambito di agricoltura tecnologica.