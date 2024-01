"Lo sport allena la vita", al Teatro Nuovo l'Assemblea nazionale di Assosport

Giovedì 1 febbraio alle 15.00 al Teatro Nuovo in Piazza Viviani , si terrà un evento di rilievo nazionale dedicato al mondo dello sport: “Lo Sport allena alla vita” . Organizzato da Assosport , l'Associazione Confindustriale tra i Produttori di Articoli Sportivi, l' evento si prefigge di discutere e connettere gli appassionati e gli attori chiave dello sportsystem , fornendo una panoramica completa sulle diverse sfaccettature e gli impatti dello sport nella società.

L'assemblea generale dell'associazione offrirà un palcoscenico per un dibattito approfondito su temi cruciali legati allo sport , dalla sua influenza sull'economia alla sua capacità di generare engagement, innovazione, motivazione e inclusione.

Dieci speaker d'eccezione si alterneranno sul palco del Teatro Nuovo . Tra questi, personalità come Antonio Dus , Operating Partner di Private Equity, Massimo Bonaiuto , Live Communication Manager del Lavazza Group, e Max Corona , autore e host del Podcast Storie di Brand. Si parlerà delle loro esperienze e visioni sullo sport, affrontando anche temi più specifici come il fenomeno dei "carota boys" , le prestigiose Frecce Tricolori e le storie di successo nel mondo dell'imprenditoria legata allo sport.

Figure di spicco come Davide Cassani , campione di ciclismo, Andrea Fontana , Campione Mondiale Lamborghini Supertrofeo PRO-AM, e il Ten.Col. Massimiliano Salvatore , Comandante delle Frecce Tricolori, condivideranno le loro esperienze, fornendo un punto di vista unico sul valore dello sport nella formazione della personalità e nella costruzione di una società più coesa.

L'evento includerà anche relatori come Andrea Bettini, dalle Relazioni Esterne di 6in-super-abile, e Sauro Corò , Campione Paralimpico di Wheelchair Hockey, che metteranno in luce l'importanza dell'inclusione nello sport e il suo potere di superare ogni barriera.

“Lo Sport allena alla vita” non è solo un appuntamento per gli addetti ai lavori, ma una vera e propria celebrazione dello sport e del suo ruolo nella società. Un evento che promette di offrire ispirazione, nuovi spunti di riflessione e una comprensione più profonda del potere trasformativo dello sport.

Per tutti coloro che credono nel valore dello sport come strumento di crescita personale e collettiva, l'appuntamento al Teatro Nuovo di Verona è un'occasione da non perdere.