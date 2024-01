Dal G7 alla visita del Papa, Verona Network pronta per il 2024

Giovedì sera a Verona, in Via Torricelli 37, si è tenuta l'11° Assemblea dei Soci dell'Associazione Verona Network , un evento che ha riunito molti dei soci (62 in totale) per discutere e riflettere sulle attività svolte nell'anno 2023 e delineare le linee guida per il prossimo triennio 2024-2026.

Tra i punti salienti dell'incontro, vi è stata la presentazione delle iniziative per il 2024 in collaborazione con Verona Economia. Queste includono la riflessione sugli eventi di grande rilievo del 2024, come il G7 del 14 marzo, che tratterà i temi della "Space Economy" e la visita del Papa il 18 maggio, che porranno Verona al centro dell'attenzione mondiale. Inoltre, si è discusso sulle elezioni amministrative in 48 comuni veronesi e sulle elezioni Europee, evidenziando le priorità per la città.

In quest'ultime due occasioni, l'Associazione, fedele alla sua mission, è pronta a raccogliere le istanze del territorio, attraverso i soci, per stilare un documento con le priorità per lo sviluppo e la crescita del territorio da presentare ai nuovi rappresentanti politici dei prossimi anni.