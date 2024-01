Assemblea soci Verona Network. Semenzin: «2024 all'insegna dell'internazionalizzazione»

Ieri sera, in Via Torricelli 37 a Verona, si è svolta l'assemblea annuale dell'Associazione Verona Network. Tra i numerosi soci presenti, anche Filiberto Semenzin , presidente di Verona Stone District , che rappresenta i principali distretti del marmo di Verona . Giorgia Preti, nel corso di un'intervista, ha esplorato con lui le sfide e le realizzazioni dell'anno passato e le prospettive per il 2024.

Nel corso dell'intervista, Semenzin ha sottolineato l'importanza del 2023 come un anno di riflessione e di verifiche per il settore del marmo. È stato un periodo in cui il distretto ha lavorato intensamente per comprendere le esigenze delle imprese e definire il proprio ruolo nell'ambito più ampio dell'industria del marmo. L'enfasi è stata posta sull'importanza di presentarsi uniti sia a livello istituzionale che internazionale, mettendo in rete eccellenze, capacità e professionalità, incarnando così il vero spirito del "Made in Italy" e in particolare del "Made in Veneto".