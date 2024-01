Assemblea soci Verona Network. Sanavio: «2024 anno dell'ecologia integrale»

Durante l'importante assemblea annuale dell'Associazione Verona Network, tenutasi ieri sera in Via Torricelli 37 a Verona, è stata condotta un'intervista di a Marco Sanavio, Direttore Comunicazione dell'Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE), che ha sedi sia a Venezia (Mestre) che a Verona. Giorgia Preti, attraverso l'intervista, ha esplorato i progressi e i progetti futuri di IUSVE.

Sanavio ha evidenziato l'importante ampliamento dell'offerta formativa di IUSVE nei campus di Mestre e Verona nel 2023. Questo sviluppo non si è limitato ai programmi di studio ma ha incluso anche l'ampliamento degli spazi, fornendo agli studenti ambienti adeguati sia per la formazione accademica che per la socializzazione.

Per il 2024, i temi focali per IUSVE saranno centrati sul paradigma dell'ecologia integrale, che permea tutte le attività dell'istituto. Questo approccio non si limita alla sostenibilità ambientale, ma si estende anche all'ecologia delle relazioni, enfatizzando l'importanza dell'interazione umana e sociale nell'educazione.