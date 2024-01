Assemblea soci Verona Network. Quatraro: «Il 2024 l'anno delle Comunità energetiche»

L'assemblea dei soci dell'Associazione Verona Network, tenutasi ieri sera in Via Torricelli 37 a Verona, ha offerto l'occasione per intervistare Giampaolo Quatraro, presidente di ForGreen Spa SB . La società, leader nel mercato dell'energia e dello sviluppo di modelli innovativi di sostenibilità, è particolarmente attiva nel campo delle comunità energetiche rinnovabili (CER) . L'intervista, condotta da Giorgia Preti, ha fornito interessanti spunti sul bilancio del 2023 e sulle prospettive future.

Quatraro ha descritto il 2023 come un anno significativo e impegnativo per ForGreen. Sottolineando come l'azienda abbia iniziato a concretizzare i progetti relativi alle comunità energetiche , ha evidenziato che quest'area ha visto un risveglio grazie alla recente normativa approvata dal MASE , facilitando lo sviluppo di questi progetti.

Per il futuro, i temi principali per le comunità energetiche riguarderanno la realizzazione concreta dei progetti che ForGreen ha lungamente pianificato e sviluppato. Il 2024 si preannuncia come un anno significativo per l'azienda, in cui inizierà a raccogliere i frutti del lavoro svolto in precedenza attraverso relazioni, convegni e impegno nel territorio per diffondere una nuova cultura di condivisione e produzione dell'energia.