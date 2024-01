Assemblea soci Verona Network. Bulighin: «La cooperazione a Verona vale 4,7 miliardi»

Ieri sera, durante l'assemblea annuale dell'Associazione Verona Network tenutasi in Via Torricelli 37 a Verona, è intervenuto Davide Bulighin, direttore di Confcooperative Verona, rappresentante di circa 350 cooperative di Verona e provincia. In un'intervista condotta da Giorgia Preti, Bulighin ha condiviso la sua visione sul 2023 e le prospettive future per il settore cooperativo.