Assemblea soci Verona Network. Bossi: «La sfida maggiore per le PMI è vincere l'incertezza»

Nell'ambito dell'assemblea annuale dell'Associazione Verona Network, che si è tenuta ieri sera in Via Torricelli 37 a Verona, è intervenuto Lorenzo Bossi, direttore di Confimi Apindustria Verona, che rappresenta centinaia di PMI del settore manifatturiero. Giorgia Preti ha condotto un'intervista approfondita con Bossi, rivelando dettagli importanti sull'andamento dell'anno appena concluso e sulle prospettive future.

Bossi ha descritto il 2023 come un anno di luci e ombre per le PMI di Verona . Il primo semestre è stato positivo , mentre il secondo semestre ha presentato maggiori sfide , portandolo a dare un giudizio complessivamente positivo sull'anno. Tuttavia, il direttore ha espresso preoccupazione per il 2024 , menzionando l'incapacità di proiettare con certezza gli investimenti e le strategie future a causa dell'incertezza economica e politica globale.

I temi caldi per il 2024, secondo Bossi, riguardano l'allentamento dell'economia e l'impatto delle tensioni geopolitiche in corso. Questi fattori creano un ambiente di incertezza per gli imprenditori, rendendo difficile pianificare e investire per il futuro. La sua enfasi sull'incertezza riflette la preoccupazione generale tra le imprese per le sfide imminenti, ma lascia comunque spazio a un clima di ottimismo condiviso sia all'interno della stessa associazione, con i soci, sia all'esterno con i numerosi stakeholder.